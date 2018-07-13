OHAL sonrası terörle mücadelede yeni sistem

OHAL'in 18 Temmuz'da tamamlanmasıyla terörle mücadelede aksaklık yaşanmaması için bazı kanunlarda düzenlemeleri içeren kanun teklifi hazırlandı.

Çalışmalarında sona gelinen ve yaklaşık 20 maddeden oluşan teklif, terörle mücadelede yapısal düzenlemeleri içeriyor.

İhraçlar masada

Teklif Terörle Mücadele ile Devlet Memurları Kanunları başta olmak üzere çeşitli kanunlarda değişiklik öngörüyor.

Terör örgütleriyle irtibat ve iltisakı olanların meslekten ihraçlarına, soruşturma ile kovuşturmaların yürütülmesiyle ilgili düzenlemeler de yer alıyor.

Valililerin yetkileri genişliyor

Kanun teklifiyle hayata geçirilmesi planlananlar arasında gözaltı süresine, dosya üzerinden tutukluğun uzatılması kararının verilmesiyle ilgili düzenlemeler de var.

Teklif, valilerin yetkilerinin genişletilmesiyle ilgili düzenlemeleri de kapsıyor.

Provokatif hareketlere geçit yok

Aynı zamanda terörle mücadele edilen yerlerde güvenli bölge oluşturma, geçici sokağa çıkma yasağı getirme de var.

Kentlerde gösteri yürüyüşü veya etkinlikleri güvenlik gerekçesiyle iptal etme, terör faaliyeti veya aşırılık yanlısı fikirlerin propagandasının yapıldığı mekanları kapatma yetkileriyle ilgili düzenlemer de mevcut.

Kaynak: AA