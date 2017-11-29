OHAL Komisyonu'nun kararlarına dava açabilecek mahkemeler belirlendi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), iki mahkemeyi, Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun vereceği kararlara karşı açılacak iptal davalarına bakmakla yetkilendirdi.

HSK'nın internet sitesinde yer alan karara göre, Ankara'da 19. ve 20. İdare Mahkemeleri faaliyete geçirildi.

Kurul, bu mahkemeleri, meslekten ihraç edilenlerle, kapatılan kurumlara yönelik başvuruları değerlendiren OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun kararlarına karşı açılacak iptal davalarına bakmakla görevlendirdi.

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan, "Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar" ile ilgili tebliğde, "Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 ve ek 1'inci maddesinde belirtilen kurum veya kuruluşlar aleyhine Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenecek Ankara İdare Mahkemeleri nezdinde iptal davası açılabilir. Bu davalarda ayrıca Başbakanlığa ve Komisyona husumet yöneltilemez." hükmü yer almıştı.