OHAL Komisyonu, Başvuru Takip Sistemi'ni yeniden düzenledi

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu Başvuru Takip Sistemi'nde yapılan düzenleme ile başvurucular, komisyonun internet adresi üzerinden başvuru aşamaları ile ilgili bilgi edinebilecek, komisyonun verdiği kararı öğrenebilecek.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, komisyon kararları, 7075 sayılı Kanun'un 10'uncu ve Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği'nin 15'inci maddesi uyarınca kişilerin en son görev yaptıkları kurumlara gönderilerek bu kurumlar tarafından başvurucuya tebliğ ediliyor.

İnternet sitesi üzerinden bilgi edinilebilecek

Komisyonun "https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" internet adresi üzerinden başvurucular, internet adresindeki takip sisteminden giriş yaptıktan sonra "Başvurunuzun incelemesi devam etmektedir" ya da "Başvurunuz hakkında verilen karar ilgili kuruma gönderilmiştir" bilgilerine erişilebiliyor.

Sistemde yapılan yeni düzenlemeyle başvurucular, Komisyona yapılan başvurularının aşamaları ile ilgili bilgi sahibi olabilecek, "kabul" veya "ret" şeklindeki kararı öğrenebilecek.

Komisyon kararları, tebliğ edilmek üzere kişilerin son görev yaptığı kurumlara süratle elden teslim edilecek. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemleri, ilgisine göre Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca yapılacak.

Kaynak: AA