Oğullarını şehit eden teröristin ölüm haberini 20 yıl sonra aldılar

Jandarma Astsubay Üstçavuş Mithat Akça 1998 yılında PKK'nın hain saldırısında şehit düşmüştü. Akça'nın Burdur'un Ağlasun ilçesinde yaşayan anne ve babasına, oğullarının şehit olduğu saldırının faili terörist Sefer Açar'ın etkisiz hale getirildiği haberi verildi.

"Devlet terörün üstüne gitti, kanımızı yerde koymadı"

Kibrit köyünde yaşayan şehit babası Ramazan Akça, 28 Haziran'da etkisiz hale getirilen terörist Sefer Açar'ın 20 yıl önce oğlu dahil 15 askerin şehit edildiği saldırının faili olduğunu evine gelen Ağlasun Jandarma Komutanlığı yetkililerinden öğrendi.

Akça, kendisine verilen müjdeli haberden dolayı çok memnun olduğunu söyledi.

Şehit babası, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek, "Başkanımız sağ olsun, Milli Savunma Bakanlarımızla bu işe el koydular. Terörün üstüne gittiler, kanımızı yerde koymadılar" dedi.

"Acım bir nebze olsun dindi"

Akça, 20 yıl sonra böyle bir müjde aldığı için acısının bir nebze olsun dindiğini vurguladı.

Allah'ın, oğluna şehitliği nasip ettiğini belirten Akça, şunları söyledi:

"Benim oğlum görevdeyken 'devletin ekmeğini helalinden yiyeceğim' diye bir gün bile izin almazdı. Allah oğluma böylelikle şehitlik nasip etti. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan sağ olsun, bu terörist öldürüldüğü için biz bugün Ramazan Bayramı'ndan sonra çifte bayram yaşıyoruz."

Haberi aldıktan sonra oğullarının kabrine gittiklerini aktaran Akça, kanının yerde kalmadığını söylediklerini sözlerine ekledi.

"Allah teröristlere fırsat vermesin"

Anne Fatma Akça ise "Allah devletimize, milletimize, ordumuza ve polisimize zeval vermesin. Teröristlere de Allah fırsat vermesin, biz nasıl yandıysak onlar da cehennem ateşinde yansın." diye konuştu.

Kaynak: AA