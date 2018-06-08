Öğretmenler yaramazlık yaptı öğrenciler ders verdi

Yalova Kardelen İlk ve Ortaokulu'nda idareciler, öğretmenler ve öğrenciler, "Düşler Okulu" adlı proje kapsamında, profesyonel bir ekiple çekilen kısa filmde rolleri değişerek kamera karşısına geçti.

Senaryoya göre, sınıfta konuşup, yaramazlık yapan idareciler ve öğretmenler, çocukluk günlerini hatırlarken, öğrenciler ise öğretmenliğin ve yöneticiliğin zorluklarını anladı.

Paşakent Mahallesi'ndeki okulda, "Düşler Okulu" adlı kısa film çalışması gerçekleştirildi. Oğuzhan Öztürk'ün yönettiği filmin senaryosunu, okulun müzik öğretmeni Nilgün Özkan yazdı. Empati yapılması amacıyla hazırlanan ve okulda çekilen filmde, öğretmenler öğrenci rolüyle sıralara geçerken, öğrenciler ise idareci, öğretmen ve personel rollerini üstlendi.

Özkan: "Biz öğretmenler koşturduk, oynadık, yaramazlıklar yaptık"

Senaryoyu yazan ve filmde rol alan müzik öğretmeni Nilgün Özkan eğitimci olarak, öğrencilerin yerine kendilerini koymanın çok önemli olduğunu belirterek, "Öğrencilerin eğitimci olmasını esprili bir şekilde nasıl anlatacağımıza yoğunlaştık. Böyle ortaya çıktı senaryo." dedi.

Filmin öğretmen ve öğrenci ilişkilerini olumlu etkilediğini dile getiren Özkan, "Filmden sonra öğrencilerin idarecilere, öğretmenlere bakışı değişti. Aynı şekilde öğretmenler de öğrencilerine farklı şekilde bakacaklar. Çekimler esnasında çok güzel anlar yaşandı. Biz öğretmenler koşturduk, oynadık, yaramazlıklar yaptık. O günlere gittik." diye konuştu.

Ekşi: "İdarecilik ve öğretmenlik hiç kolay bir meslek değilmiş"

Filmde okul müdürü rolünü oynayan öğrenci Alp Ekşi de kısa filmle bir empati oluştuğunu kaydetti. Ekşi, Filmde genel olarak okulda yaşanan sıkıntıların konu alındığını anlattı.

"Evde ailelerimiz, bir çocukla uğraşmakla zorlanırken onlar her gün onlarca yüzlercesi ile uğraşıyor. İdarecilik ve öğretmenlik hiç kolay bir meslek değilmiş. O yüzden öğrencilere tavsiyem öğretmenlerinin sözünden çıkmasınlar."

Kaynak: AA