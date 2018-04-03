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Öğrencisini döven ögretmene 9 ay hapis cezası

Kayseri'de geçen yıl 4. sınıf öğrencisi A.E.'yi iki kez dövüp, psikolojisinin bozulmasına neden olduğu öne sürülen sınıf öğretmeni Mustafa B., 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Öğrencisini döven ögretmene 9 ay hapis cezası

Bünyan ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda geçen yıl Eylül ayında iddiaya göre sınıf öğretmeni Mustafa B., öğrencisi A.E.'yi dövdü. Okuldan eve gelen A.E.'ye babası Nazım E. ve annesi Güler E. yüzündeki kızarıklık ve morluğun nedenini sorunca çocuk ağlayarak, öğretmenin kendisini dövdüğünü söyledi.

Anne Güler E., okula giderek öğretmen Mustafa B.'ye neden çocuğuna dövdüğünü sordu. Öğretmen, iddiaya göre, okul müdürünün önünde veliye hakaret etti. Ailenin isteği üzerine A.E.'nin sınıfı değiştirildi. Mustafa B., 21 Eylül'de de okul bahçesinde A.E.'nin kulağını çekerek, tokatladı.

'Öğretmenim vurma' diyerek uykudan uyandı

Öğretmenini tarafından iki kez dövüldüğü öne sürülen çocuk, okula gitmek istemedi. Uykusunda da sık sık "Öğretmenim ne olur vurma" diye bağırdığı ileri sürülen A.E., Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi birimine götürüldü. 23 Ekim 2017'de buradaki uzmanın raporunda, "Öğretmenden fiziksel istismara bağlı uyum bozukluğu belirtileri var. Okula yalnız gidemiyor, ağlıyor, sinirli. Okulda öğretmen kendisini hala rahatsız ediyor. İlaç tedavisine başlandı'' ifadelerini yer verildi.

Soruşturma açıldı, yeri değişti

Ailenin şikayeti üzerine geçtiğimiz yıl Kasım ayında öğretmen hakkında Bünyan Cumhuriyet Savcılığı soruşturma açtı. Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma sonrası sınıf öğretmeni Mustafa B.'yi Sarıoğlan ilçesindeki bir başka okulda görevlendirdi.

9 ay hapis ve erteleme yok

Bünyan Asliye Ceza Mahkemesi, öğretmeninden dayak yiyen ve psikolojisi bozulan öğrencinin ailesinin şikayeti üzerine açılan davada, öğretmen Mustafa B.'ye, pedagog ve psikolog raporları, tanık beyanları doğrultusunda basit yaralama suçundan 9 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, ögretmenin okuldaki bir hadameyi yumruklamasından dolayı kasıtlı suç işlediği için 9 aylık bu cezanın ertelenmemesini ve uygulanmasını kararlaştırdı. Öğretmen Mustafa B., hakkındaki kararın Yargıtay tarafından onaylanması halinde cezaevine girecek.

Kaynak: DHA

Etiketler: öğretmen, öğrenci, kayseri, hapis, dayak, bünyan
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