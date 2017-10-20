Öğrencilerin yazdığı mektuplar komandolara teslim edildi

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde eğitimlerini sürdüren öğrencilerin kaleme aldığı mektuplar, Tokat'ın Niksar ilçesinde görev yapan komandolara teslim edildi.

100. Yıl Mahallesi Birlik Beraberlik Dayanışma Derneğinin öncülüğünde düzenlenen "Mehmedime Bir Mektup Yaz" kampanyası kapsamında, Bağcılar'daki ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 500 öğrenci, Niksar Köklüce Taburu'nda görev yapan komandolara duygularını dile getirdikleri mektuplar yazdı.

Dernek Başkanı Abdullah Birsin, beraberinde öğrenciler ve dernek üyeleri ile Tabur Komutanı Yarbay Haydar İrban'a bu mektupları ve Türk bayrağı teslim etti. Mektuplardan üçü, programa katılan Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri tarafından okundu.

Yarbay İrban, dernek başkanı başta olmak üzere mektupları yazan öğrencilere ve bunları getirenlere teşekkür etti.

Komandolar, daha sonra mayın arama köpeği "Sezgin" ile gösteri yaptı, Komando Marşı'nı okudu.

Birsin, projenin, ilçede bir şehit için düzenlenen cenaze töreninden etkilenen Dernek Genel Sekreteri Davut Güvener'in önerisi üzerine hayata geçirildiğini bildirdi.

Güvener'in, "Cenazedeki komutanların gözlerindeki bakış beni çok etkiledi" sözlerini aktaran Birsin, "Dernek olarak öğrencilerin mektup yazmasını sağlamak için yola çıktık. Eğer biz rahat yaşıyorsak, askerlerimiz ve polislerimizin sayesindedir. Bir seferberlik başlattık. Kapı kapı gezip zarflarımızı dağıttık. 2 ay gibi sürede 500 mektup yazıldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA