Öğrencilerin 'ay yıldız' koreografisi gururlandırdı

Öğrencilerin tek sıra halinde yürüyüp okul bahçesinde ay ve yıldızı oluşturdukları koreografisi sosyal medyada ilgi gördü.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da memleketi Yozgat'ta gerçekleştirilen etkinliği sosyal medya hesabından paylaştı. Bozdağ, sosyal medya hesabında, "Memleketim Yozgat Akdağmadeni Atatürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini bu güzel düşüncelerinden dolayı kutluyorum. Tebrikler, çocuklar." ifadesini paylaştı.

Okul Müdürü Mehmet Özen, öğrencilerin yaptığı koreografinin sosyal medyada bu kadar ilgi göreceğini tahmin edemediklerini söyledi.

Özen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında hazırladıkları programa koreografiyi de eklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Öğretmen arkadaşlarımızla birlikte planladık. 200 öğrencimiz ve 4 öğretmenimizle bir günde provalarımızı yapıp bayrak gösterimizi sonuçlandırdık. Sosyal medyada yayınlanmasından sonra bu kadar ilgi göreceğimizi tahmin edemiyorduk. İzledikten sonra çok gururlanıp duygulandım. Yozgat’ın, Akdağmadeni'nin ve okulumuzun böyle güzel haberle ve etkinlikle adını duyurmasından ayrıca mutlu oldum. Yayınlanan haberler ve paylaşımlar sonrası tebrik mesajları ve telefonları aldık. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Rehber öğretmen İlker Yasin Akbulut da vatan, millet, bayrak ve devlet sevgisini çocukların gönlüne işlemeyi, onlara bu duyguyu kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Bir günlük çalışma sonucu gösteriyi hazırladıklarını anlatan Akbulut, sosyal medyada paylaşılan koreografinin büyük beğeni aldığını söyledi.

Öğrencilerden Melike Koç ise "Biz bu gösteride vatanımızı ve milletimizi ne kadar çok sevdiğimizi herkese göstermek istedik. Gösterimiz, ulusal kanallarda ve gazetelerde yayınlanınca biz de bu amacımızı gerçekleştirmiş olduk. Kendimizle gurur duyduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA