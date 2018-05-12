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Öğrencileri taşıyan tur midibüsü devrildi: 9 yaralı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, öğrencileri taşıyan tur midibüsü devrildi. Kazada 5'i öğrenci 4'ü öğretmen 9 kişi yaralandı.

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Öğrencileri taşıyan tur midibüsü devrildi: 9 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinden gezi amacıyla Kapadokya'ya gelen öğrencilerin bulunduğu Ferhat Devevi idaresindeki midibüs, Nevşehir-Aksaray Karayolu'nun Acıgöl ilçesindeki çevre yolunda, kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü Devevi'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada, 5 öğrenci ve 4 öğretmen yaralandı.

Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kazadan yara almadan kurtulan öğrenciler, şiddetli yağış nedeniyle aracın kaydığını ve direğe çarparak devrildiğini söyledi.

Kaynak: AA

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