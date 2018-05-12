Öğrencileri taşıyan tur midibüsü devrildi: 9 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinden gezi amacıyla Kapadokya'ya gelen öğrencilerin bulunduğu Ferhat Devevi idaresindeki midibüs, Nevşehir-Aksaray Karayolu'nun Acıgöl ilçesindeki çevre yolunda, kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücü Devevi'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada, 5 öğrenci ve 4 öğretmen yaralandı.
Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Kazadan yara almadan kurtulan öğrenciler, şiddetli yağış nedeniyle aracın kaydığını ve direğe çarparak devrildiğini söyledi.
Kaynak: AA