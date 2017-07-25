Öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 15 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kartepe'deki bir mesire alanında piknik yaptıktan sonra ilçeye dönen lise öğrencilerini taşıyan 41 P 8062 plakalı minibüs, freninin boşalması üzerine yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada, ilk belirlemelere göre araçtaki 14 öğrenci ile henüz ismi öğrenilemeyen servis sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay yerine gelen SEDAŞ ekipleri, tedbir amacıyla bölgedeki elektriği kesti.