Öğrencilerden Zeytin Dalı Harekatı koreografisi

Balıkesir İmam Hatip Lisesi'nde yaklaşık 50 öğrenci, okulun bahçesinde bir araya gelerek "Zeytin Dalı Harekatı" koreografisi oluşturdu.

Bu görüntülerin öğrenciler ve okul yönetimi tarafında sosyal medyada paylaşılmasının ardından Afrin'de görev yapan Mehmetçik, bir mühimmatın üzerine "İmam Hatip Lisesi öğrencilerine teşekkürler. Afrin." yazılı görüntüyü paylaştı.

Okulun Müdür Başyardımcısı Mehmet Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada coğrafya öğretmeni Canan Karakuzu öncülüğünde okul bahçesinde yaklaşık 50 öğrencinin katılımıyla "Zeytin Dalı Harekatı" koreografisi oluşturulduğunu söyledi.

Çam, görüntüden çok duygulandığını ve bu anı sosyal medyada paylaştıklarını ifade etti.

"Aslanlarımız okulumuzun yaptığı görüntüyü çok beğenmiş. Terör örgütüne atacakları bir füzenin üzerine 'İmam Hatip Lisesi öğrencilerine teşekkürler. Afrin.' yazıp bize gönderdiler. Tüm öğrenciler Mehmetçiğimizden gelen fotoğrafı beğenip kendi hesaplarında paylaştı. Okulumuzdaki hemen hemen tüm öğrenciler koreografinin içinde yer aldı. Ben hem öğrencilerimle hem de Mehmetçiğimizle gurur duyuyorum. Allah onların yardımcısı olsun."

Kaynak: AA