Öğrencilerden Şehit Ömer Halisdemir'e ağıt

Üniversite ve lise öğrencisi 2 genç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen ve darbenin önlenmesinde büyük pay sahibi olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir için ağıt yaktı.

Babası Ahmet Kansız'ın yaralandığı, komşusu Akif Kapaklı'nın ise şehit olduğu 15 Temmuz darbe girişiminden etkilenen Kütahyalı üniversite öğrencisi Taha Sait Ziya Kansız, birlikte kaleme alıp düzenlemesini yaptıkları 4 kıtadan oluşan ağıdı lise öğrencisi arkadaşı Adem Can Güngör ile gitar ve bağlama eşliğinde seslendirdi.

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Kansız, 15 Temmuz'da babası ve aile dostları şehit Akif Kapaklı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki direnişe katıldıklarını söyledi.

Kansız, helikopterden açılan ateş sonucu babası ile Kapaklı ve oğlunun yaralandığını, Akif Kapaklı'nın kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu belirterek, 15 Temmuz'un kendisi ve benzer yaştakiler için çok büyük bir şok olduğunu dile getirdi.

"Direnişin, karşı duruşun sembolü olmuştu"

Darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında görevliyken, komutanlığı ele geçirmeye kalkışan darbeci Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in adının sembolleştiğini anımsatan Kansız, şunları söyledi:

"Arkadaşım Adem Can Güngör, gecenin ardından, bu gözü dönmüş teröristlerin önünde kadın erkek, yaşlı genç kahramanlarla kurulan seti, şehit Ömer Halisdemir'in bütün şehitlerin sembolü, şehit analarının yüreğindeki yangının adı olmasını içeren bir şiirle geldi. Ben de bunu bir ağıda dönüştürmeyi önerdim. Birlikte yaptığımız düzenlemeyle, bu şekle geldi."

Kansız, "Ömer Halisdemir 15 Temmuz'da direnişin, karşı duruşun sembolü olmuştu. O günü yaşamış birisi olarak içimizden gelen duyguları döktük kağıda. Açıkçası içimizden geldiği gibi yazdık." ifadelerini kullandı.

"Şehit Başçavuş Ömer Halisdemir" adını taşıyan ağıdın dizeleri ise şöyle:

Vatan için hiç düşünmeden can verdi

Ayyıldızım için şehadet içti

Ardından ağlıyor binlerce evlat

Bıraktın gittin sen bizi Ömer'im

Kalplerde evlat acısı Ömer'im

Analarda gözyaşları Ömer'im

Susuz çölde yağmursun sen Ömer'im

Peygambere komşusun sen Ömer'im

Selalar verildi senin adına

15 Temmuz gece kahpe kurşuna

Otuz mermi sıkan hain alnına

Hançer oldun saplandın sen Ömer'im

Alem İslam sana minnet edecek

Cümle tarih sayfa sayfa yazacak

Öz yurdumda adın baki kalacak

Şehit Başçavuş Ömer Halisdemir