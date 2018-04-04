Öğrencilerden Mehmetçiğe mektuplu destek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesabından, öğrencilerin Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe gönderdikleri bazı mektuplar paylaşıldı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Evin Leblebicioğlu Ortaokulu öğrencisi İbrahim Savran'ın, Mehmetçiklere yazdığı mektubu şöyle:

"Bir gün ben de büyüyeceğim ve senin gibi asker olacağım. Bu yüce vatan için canını hiç korkmadan siper eden, dağ bayır demeden gece gündüz her türlü zorluğa göğüs geren asker abim, Allah senin ve orada bulunan bütün asker abilerimin yardımcısı olsun. Dualarımız hep sizinle. Ben biliyorum ki, sizler gibi yürekli gözü kara askerlerimiz olduğu sürece bu vatan bölünmez, bu bayrak inmez."

Geleceğimizin güvencesi çocuklarımız mektuplarıyla Mehmetçiğin yanında olmaya devam ediyor.https://t.co/OSWejin9nH pic.twitter.com/fS9PvKH6sZ — TSK (@TSKGnkur) 4 Nisan 2018

Okulun 5'inci sınıf öğrencisi Mert Ege Polat da mektubunda, "Sizlerin verdiği fedakarlık anlatılmaz. Bizim için orada canınızı dişinize takıyorsunuz. Vatanı koruyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Sizin için bu millet ne yapsa azdır. Ben ve ailem her zaman duacınızız" ifadelerini kullandı.

Okulun 7'nci sınıf öğrencisi Ecenaz Kılıç ise, şunları yazdı:

"Siz Mehmetçiksiniz Çanakkale'de 'Dur Yolcu!' diyen, İzmir'de düşmanı denize dökensiniz. Biz dua etmekten ve sizi örnek alarak büyümekten başka bir şey yapamayız ama gelecekte siz de bizimle gurur duyacaksınız. İzmirlisi, Vanlısı, Ankaralısı, Niğdelisi 81 ilden, her yerden askere gelecek insanlar var. Vatanı uğruna ölebilecek milyonlarca kahraman, onları başları sizsiniz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin belirli bir ekibi, belirli bir askeri olsa bile arkasında 80 milyon insan var."

Kaynak: AA