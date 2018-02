Öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu yönetimi ve Okul Aile Birliği, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere destek amacıyla çalışma başlattı.

Okul Aile Birliği tarafından İstanbul'un fethi ön plana çıkarılarak "Huzur 1453'te başladı" sloganıyla gerçekleştirilen kampanyada öğretmen ve öğrenciler kendi harçlıklarından temsili olarak Mehmetçik Vakfına bağışlanmak üzere 1453 lira destekte bulundu. Toplanan para Mehmetçik Vakfı hesabına yatırılmak üzere okul müdürü Cemil Metoğlu'na teslim edildi.

Okul bahçesinde düzenlenen törende ise yaklaşık 250 öğrenci ile öğretmenleri, Türk bayrakları ile "Afrin 1453" yazılı koreografi oluşturdu. Öğrenciler ve öğretmenler, hep bir ağızdan "Selam olsun Afrin'e, selam olsun Mehmetçik'e. Dualarımız sizinle" diyerek Mehmetçiğe destek verdi.

Okul Müdürü Metoğlu, Mehmetçik tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı ile her gün göğüslerini kabartan zaman zaman de üzen haberler aldıklarını belirtti.

Öğrenciler tarafından her gün okulda Kur'an okunduğuna değinen Metoğlu, "Okunan Kur'an'ların ardından cuma günleri ise hatim duası ediyoruz. Onlar cephede iman gücü ile mücadele ederken biz de müminin gücü olarak okulumuzda onlara dua ediyoruz." dedi.

Türk askerinin her türlü desteği gördüğünü ve ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Metoğlu, "Amacımız maddi anlamda destek vermekten çok psikolojik olarak yanlarında olduğumuzu göstermek. Psikolojik destek vermek için de koreografi çalışması yaptık. 250 öğrencimiz ile yaptığımız çalışmada 'fethin sembolü olsun' diye öğrencilerimiz ile '1453 Afrin' yazısını gerçekleştirerek Mehmetçiğe selam gönderdik. Dualarımız her daim onlarla. Bu millet öğrencisi öğretmeni vatandaşı ile her daim arkalarında. İnşallah muzaffer olarak yurdumuza dönerler diye dua ediyoruz." diye konuştu.

Yedinci sınıf öğrencisi Süheyla Amir ise Türk askerinin gücünü gördükçe gururlandığını belirterek, "Orada olmak isteyip de olmayan binlerce insan var. Ben de orada olmak isterdim ama daha çok erken. En büyük hayalim silahlı kuvvetlerde görev almak. Ben de bir gün o şanlı üniformayı giyeceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bazı öğrenciler de Mehmetçik için dua ettiklerini vurgulayarak, her zaman onlara minnet duyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA