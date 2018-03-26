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Buradasınız : » » Öğrenciler "yerli araçlar" için yarışacak

Öğrenciler "yerli araçlar" için yarışacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortaokul öğrencileri arasında, "Bir Düşün Sen" adlı milli ulaşım teknolojilerine yönelik tasarım yarışması düzenledi.

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Öğrenciler &quot;yerli araçlar&quot; için yarışacak

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği yarışmada, öğrencilerin milli otomobil, milli kara toplu taşıma ulaşım aracı, milli raylı taşıma ulaşım aracı, milli hava ulaşım aracı, milli deniz ulaşım aracı tasarımları yarışacak.

Öğrencilerden yaşadıkları bölgedeki ulaşım sorunlarına çözüm getiren, var olan veya olmayan alternatif ulaşım araçları ve sistemleri ile toplu taşımaya yeni bakış açısı geliştiren milli ulaşım teknolojilerine yönelik bir tasarım çizmeleri ve ayrıca tasarımlarını marka, logo ve slogan ile ifade etmeleri isteniyor.

Yarışma kapsamında, her ilden beş kategoride ilk üçe giren eserler Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne gönderilecek.

Seçici kurul tarafından sergilenmeye değer görülen 100 eserin sahibi öğrenciler ve danışman öğretmenleri Mayıs ayında Ankara'ya davet edilerek Türkiye Sergisi düzenlenecek.

Ayrıca sergilenen 100 eser katalog halinde basılacak. Her bir öğrenciye ve danışman öğretmenine katılım sertifikası ve çeşitli hediyeler verilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: ulaşım, teknoloji, ortaokul öğrencileri, milli otomobil, bir düşün sen
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