Öğrenciler yazın yurtta kalmadıkları süre için ücret ödemeyecekler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.

“(Millet bahçeleri) 30'a yakın yerde süreç yürütülüyor”

Eski statların yerlerinin ardından çok büyük alanların boşa çıktığını aktaran Osman Aşkın Bak, "Millet bahçeleri projesi, toplumsal şehir yaşamı ve çevrecilik için çok önemli bir açılım. Bana göre yerinde, zamanında ve güzel bir proje. Çok büyük alanlardan bahsediyoruz. Eski statlarımız şehir merkezlerinde kaldı. Onların ardından ciddi alanlar ortaya çıkıyor. O alanda da insanların nefes alacağı, açık spor tesislerinin olacağı yerler ortaya çıkıyor. 30'a yakın yerde süreç yürütülüyor." diye konuştu.

“Şu anda 34 stat projesi var”

Türkiye'nin son dönemde gerçekleştirdiği tesisleşme hamlesine değinen Bakan Bak, "Şu anda 34 stat projesi var. Bunların 15-16'sı tamamlandı. Bu yılın sonuna kadar bitireceğimiz 5-6 tesisimiz var. İllerimizde yeni projelere başlıyoruz. Spor tesisleri alanında ciddi bir altyapı yatırımı var. Müthiş statlar ortaya çıktı. Diyarbakır'da Türkiye Kupası final maçı oynandı. Ardından da Diyarbekirspor'un yükselme maçı vardı. 33 bin kişilik stat tamamen doldu ve dışarıda da o kadar insan vardı. Muhteşem bir atmosfer vardı. Nereye giderseniz gidin, statlarımızın standartları UEFA standartlarının üstünde. Statlarımızın 1.9 yaş ortalaması var." ifadelerini kullandı.

Birçok ilde yeni statların açıldığını kaydeden Bak, "Hatay'ı bitiriyoruz. Adana'nın yüzde 80'i bitti. Ardından Van'a başlayacağız. Eskilerin yerine de millet bahçeleri yapılacak. İnsanımızın nefes alacağı, açık alan spor tesislerinin, kafelerin, kıraathanelerin olduğu, gençlerin geleceği yerlere dönüştüreceğiz." şeklinde görüş belirtti.

“(Millet Kıraathaneleri) Beyazıt'ta Fatih Belediyesi ile bir projeye başlıyoruz”

Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği kıraathane projesiyle ilgili ise şöyle konuştu:

"Gençlerimiz, az kitap okuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret ettiği, Zeytinburnu'nda yapılan bir proje var. Bunun benzerlerini gençlik merkezlerinde de yapıyoruz. 280 tane gençlik merkezimiz var. Gençlerimiz, spor, sanat ve kültürle buluşuyor. Kütüphane ve okuma alanları var. Sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız projeler var.

Gençlerimiz okumayı biraz kenara bıraktı ama okumak çok önemli. Okumak, insanı geliştiren bir süreç. Üniversiteye hazırlananlar var. Millet kıraathanelerinde gençlerimizin ders çalışabileceği, çayını kahvesini içebileceği, bir şeyler atıştırabileceği sessiz bir ortam olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Beyazıt'ta Fatih Belediyesi ile bir projeye başlıyoruz.

Türkiye'nin en başarılı, güzel kıraathanelerinden biri olacak. Millet kıraathanelerinde okudukça, yorumladıkça ülkesini seven, ülkesi için çırpınan ve proje üreten gençlerin bulunacağı bir ortam olacak. Bunları Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak destekliyoruz.

Gençlik merkezlerimiz bu yükü ciddi anlamda taşıyor ama daha da güçlü bir şekle getirmek için bu süreci desteklemek için çalışıyoruz. Gençlerimiz, bu ortamlardaki fikir alışverişinden ve çalışmalardan büyük keyif alacak ve ülkesine proje üreten, fikri olan gençlerimiz yetişecek."

"Yurtlar konusunda ciddi çalışmalar yapıldı"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti döneminde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesinde ciddi çalışmalar yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki KYK yurdunda gençlerle sahur yaptığını hatırlatan Bakan Bak, "AK Parti iktidarları döneminde yurtlar konusunda ciddi çalışmalar yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız, gençlerimizin sahur davetine katıldı. Gençlerle sahur yaptı. Orada gençler 'yaz aylarında ücret ödüyoruz.' deyince, Cumhurbaşkanımız bize sordu. Biz de kanuni olarak bu şekilde yürütüldüğünü ifade ettik. 'Öyle olmaz, bunu hemen düzeltin.' dedi. Biz de bunla ilgili kararımızı aldık. Bakanlar Kurulu kararı da çıktı. Artık öğrencilerden yazın ücret alınmayacak." ifadelerini kullandı.

“Yeni yurtlar yaptıkça standartlar artıyor”

AK Parti döneminde yurtlardaki kapasitenin ve kalitenin arttığını dile getiren Osman Aşkın Bak, "AK Parti, iktidara geldiğinde 130-135 bin olan yatak sayısı 660 bine çıktı. Yeni açılacak yurtlarla 50-60 bin daha ilave edip 700 binin üstüne çıkacak. Kalite ise tartışılmaz. Öğrencilerimiz 4-5 yıldızlı otel konforunda hizmet alıyorlar. Yeni yurtlar yaptıkça standartlar artıyor. Eski yurtlarımızı da yeniliyoruz. Öğrencilerimiz, koğuşta 10-15 kişi kalıyordu. Artık 2, 3 ve 4 kişilik odalar var. Günde 4-5 çeşit yemek çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

“İstanbul'daki yurt açığımızı süratle kapatacağız”

Bakan Bak, gençlerin verilen hizmetlerden çok memnun olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"AK Parti geldiğinde 45 lira verilen aylık burs ve kredi ücreti, 470 liraya çıktı. Yüksek lisans olunca bunun iki, doktorada üç katı. Yurtta sabah aç gitmesin, akşam da aç yatmasın diye her öğrenciye günlük 11 lira yemek yardımı yapıyoruz. Yurtlarda verilen hizmetler zaten çok ucuz ve kaliteli. Artık yurtlarımızı kampüslerde yapmaya başladık. Bu da hem ulaşım hem de zaman açısından çok büyük kazanım. İstanbul'daki yurt açığımızı süratle kapatacağız. Yapacağımız ilavelerle 1-1,5 yıla kadar başvuruların çoğunu karşılayacağız."

“Öğrenci, mezun olduktan sonra iki yıl geri ödeme yapmıyor”

Mezuniyetten sonra iş bulamayan öğrencilerin kredi ödemelerinde mağdur olduğu yönündeki iddialara değinen Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti:

"Bize başvuran 450 bin öğrenciye burs veriyoruz. 1 milyon 200 bin öğrenciye de kredi veriyoruz. Kredi için başvuran her öğrenciye veriyoruz. Öğrencilerin iş bulamadığı zaman mağdur olduğu algısı var. Öğrenci, mezun olduktan sonra iki yıl geri ödeme yapmıyor.

Sigortalı bir işe giremediği zaman da dilekçe vererek ödeme süresini uzatabiliyor. Muhalefetin verdiği bilgiler doğru değil. AK Parti bunları yapmış zaten. Yapılmış, gerçekleştirilmiş şeyleri anlatıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuları yakından takip ediyor. Yurtlara gidiyor, öğrencilere 'Yurtlardan, yemeklerden memnun musunuz?' diye soruyor.

Biz de kendi hizmetimize ve personelimize güveniyoruz. Öğrencilerimiz bizim evladımız. Standartlarımız git gide artıyor. Gelecekte de hiçbir sorun ile karşılaşmayacağız. Talepleri ve bursları karşılıyoruz. Bu noktada hükümetimiz çok cömert davranıyor. Yazın yurtlarda öğrencilerimizden kalmadıkları dönem içinde herhangi bir ücret alınmayacak. Bununla ilgili Bakanlar Kurulu kararı çıktı. Bu iş bitmiştir."

Kaynak: AA