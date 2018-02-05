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Buradasınız : » » Öğrenciler ve öğretmenler ders başı yapıyor

Öğrenciler ve öğretmenler ders başı yapıyor

Yarı yıl tatilinde sona gelindi. 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi bugün başlıyor.

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Yarıyıl tatili, oyunlarla, ders tekrarları ve gezilerle dolu dolu geçti. Şimdi ise okula dönüş zamanı.

Yaklaşık 18 milyon öğrenci ile bir milyon öğretmen için 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk ders zili bugün çalıyor.

15 günlük tatilin ardından bugün ders başı yapacak olan öğrencilerin okul maratonu yeniden başlıyor.

Kilis ve Hatay'da tatil bir hafta uzatıldı

Bu arada, Zeytin Dalı Harekatı kararlılıkla sürerken Kilis ve Hatay'ın sınır ilçeleri Reyhanlı, Kumlu, Hassa ve Kırıkhan'da yarıyıl tatili bir hafta uzatıldı. Güvenlik gerekçesiyle Hataylı ve Kilisli öğrenciler gecikmeli olarak ders başı yapacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ilk kez yapılacak

İkinci dönemde de öğrencileri sınavlar bekliyor. Bu yıl ilk defa uygulanacak merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları için yapılacak sınav, 2 Haziran'da gerçekleştirilecek. 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu 23 Haziran'da, ikinci oturumu ile Yabancı Dil Oturumu ise 24 Haziran'da yapılacak.

2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 8 Haziran Cuma günü sona erecek.

Kaynak: TRT Haber

 

Etiketler: Okul, Yarıyıl Tatili, eğitim öğretim, ikinci dönem, öğrenci, öğretmen
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