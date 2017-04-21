Öğrenciler Van Gölü için ter döktü

Van Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe Edremit, İpekyolu, Gevaş, Tuşba ve Erciş belediyeleri ile kaymakamlıklar da destek verdi.

Etkinlik kapsamında eldiven, şapka ve poşet dağıtılan öğrenciler, göl çevresindeki çöpleri toplayarak belediye görevlilerine teslim etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van Gölü çevresinin güzel ve temiz bir görünüme kavuşması ve farkındalık oluşturmak amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Kentin turizm değerlerinden Van Gölü'nün temiz tutulması gerektiğine işaret eden Aktuğ, "Burayı temizleyen çocuklarımız da şahit oldular. Neden insanımız sahile yanlarında getirdiklerini geri götürmüyorlar. Yediklerini içtiklerini bırakıp gidiyorlar. Bu şekliyle hem çok kötü bir görüntü oluşturuyor hem de insan sağlığını tehlikeye sokuyor. Dışarıdan gelen insanlar bu görüntüyü gördüklerinde şehrimiz için hiç olumlu bir izlenim oluşmuyor. Bunun için insanımızı bilinçlendirmemiz lazım." ifadesini kullandı.