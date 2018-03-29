Öğrenciler TSK Güçlendirme Vakfı'na bağış yaptı

Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu ve Aydınlıkevler Ortaokulu önünde toplanan okul aile birliği üyeleri, öğretmenler, esnaf, veliler ve öğrenciler okul servislerinden oluşturulan konvoyla Karabük Valiliği'ne gitti.

Vali Kemal Çeber, konvoyu valilik bahçesinde karşıladı. Burada öğrencilere hitap eden Çeber, gösterdikleri duyarlılık dolayısıyla teşekkür etti.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atan öğrenciler, şehitler için dua etti. Her okuldan birer temsilciyi Valilik Toplantı Salonu'nda ağırlayan Karabük Valisi Çeber, bağış makbuzlarını teslim aldı.

Bu tabloyu görünce çok gururlandığını söyleyen Vali Çeber, öğrencilerin bu davranışlarıyla vatanlarını, milletlerini ne kadar çok sevdiklerini gösterdiklerini vurguladı.

Kaynak: AA