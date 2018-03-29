  • 29 MART 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.965
    EURO 4.895
  • BIST 114824.68
    ALTIN 168.537
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Öğrenciler TSK Güçlendirme Vakfı'na bağış yaptı

Öğrenciler TSK Güçlendirme Vakfı'na bağış yaptı

Karabük'te öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güçlendirme Vakfı'na bağışta bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Öğrenciler TSK Güçlendirme Vakfına bağış yaptı

Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu ve Aydınlıkevler Ortaokulu önünde toplanan okul aile birliği üyeleri, öğretmenler, esnaf, veliler ve öğrenciler okul servislerinden oluşturulan konvoyla Karabük Valiliği'ne gitti.

Vali Kemal Çeber, konvoyu valilik bahçesinde karşıladı. Burada öğrencilere hitap eden Çeber, gösterdikleri duyarlılık dolayısıyla teşekkür etti.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atan öğrenciler, şehitler için dua etti. Her okuldan birer temsilciyi Valilik Toplantı Salonu'nda ağırlayan Karabük Valisi Çeber, bağış makbuzlarını teslim aldı.

Bu tabloyu görünce çok gururlandığını söyleyen Vali Çeber, öğrencilerin bu davranışlarıyla vatanlarını, milletlerini ne kadar çok sevdiklerini gösterdiklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, tsk, öğrenci, Karabük, Bağış
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER