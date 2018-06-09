Öğrenciler pet şişelerden tekne yaptı

İstanbul Maltepe’de Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri tarafından ’çevre duyarlılığı’ sloganıyla plastik pet şişeler ve boru kullanılarak yapılan 5 metre boyundaki 6 kişilik tekne, Maltepe sahilinde suya indirildi.

Tekneyi suya indirmek üzere Maltepe Milli Eğitim Müdürü Faik Kaptan, okul müdürü Şahmettin Balahorlı, öğretmenler öğrenciler ve aileleri Maltepe Sahili Orhangazi Parkı'nda bir araya geldi.

“Çocuklarımız büyük gayret gösterdi”

Kaptan, okulu ve öğrencileri bu çalışmalarından ötürü kutladığını belirterek, "Çevre duyarlılığı oluşturulması için çocuklarımız büyük gayret gösterdi. Çocuklarımızın bu gayretini takdir ediyorum. İnşallah çevre duyarlılığının daha da artırılması konusunda katkısı olur diye temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şahmettin Balahorlı da, çalışmanın plastik şişelerden oluşan bir gemi olduğunu belirterek, "Öğrenciler çevre duyarlılığı oluşturarak topladıkları bu pet şişelerden 1 hafta içerisinde tekne oluşturdular. Bu çalışmalar Amerika ve İngiltere’de de var. Bu çalışmaya Türkiye’den biz katılmış olduk. Yaklaşık 12 bin öğrencinin katılmış olduğu bu etkinliğe biz de Türkiye’yi temsilen 6 öğrencimizle katılmış olduk. Öğrencilerimizi kutluyorum" şeklinde konuştu.

“Esnaftan pet şişe topladık”

Projede görevli öğrencilerden 10’uncu sınıf öğrencisi Yakup Nurullah Narin, projenin amacının çevreye duyarlılık olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Maltepe esnaflarıyla konuşup rica ettik. Onlar da bize yardımcı olacaklarını söyledi ve hepsi pet şişeleri çöp tenekesi yerine açtıkları poşetlere biriktirdiler. Biz de bir buçuk ay boyunca günlük olarak bunları topladık. Sonra geminin yapım aşamasına başladık. Bir deyim vardır '40 gün yapınca bir işi alışkanlık olurmuş', esnafa da bu alışkanlığı kazandırdık. Onlar da pet şişe toplamaya başladı. Biz de dikkat çekmek için böyle bir proje oluşturduk. Beş metre 30 santim uzunluğunda iki buçuk metre eninde bir tekne bu. 1500 kiloya kadar kaldırma kuvveti var. 2 bin 650 pet şişe kullandık."

Konuşmanın ardından suya indirilen tekneye motoru takıldı. Ardından can yeleklerini giyen öğrenciler bindikleri tekneyi hareket ettirerek denize açıldı ve bir süre dolaştı. Çevrede bulunan vatandaşlar pet şişelerden yapılan tekneyi ilgiyle izledi.

Kıyıya başarıyla dönen tekneye güvenlik amacıyla DAKSAR ekipleri de eşlik etti.

Kaynak: İHA

