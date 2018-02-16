  • 16 ŞUBAT 2018, CUMA

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Buradasınız : » » Öğrenciler ilçeyi 'komando andı' ile inlettiler

Öğrenciler ilçeyi 'komando andı' ile inlettiler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’e düzenlediği operasyona Tekirdağ Saray ilçesindeki lise öğrencilerinden duygulandıran videolu bir destek geldi.

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Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki lise öğrencileri bedenleri ile Afrin yazısı oluşturup, hep bir ağızdan ‘Komando Andı’nı okudu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde Özgür Suriye Ordusu ile sürdürdüğü operasyonlar devam ederken, vatandaşlar Mehmetçiğin yanında olduğunu her yerde gösteriyor.

Bu kapsamda Özel Saray Anadolu Lisesi öğrencileri, herkesi duygulandıran bir çalışmayı imza attı. Okul bahçesinde toplanan 100’ün üzerinde öğrenci Türk bayrağı açıp bedenleri ile ‘Afrin’ yazdı ve hep bir ağızdan ‘Komando Andı’nı okuyarak ilçeyi inletti. Bu anlar ise izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Kaynak: İHA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Tekirdağ, komando marşı
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