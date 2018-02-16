Öğrenciler ilçeyi 'komando andı' ile inlettiler

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki lise öğrencileri bedenleri ile Afrin yazısı oluşturup, hep bir ağızdan ‘Komando Andı’nı okudu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde Özgür Suriye Ordusu ile sürdürdüğü operasyonlar devam ederken, vatandaşlar Mehmetçiğin yanında olduğunu her yerde gösteriyor.

Bu kapsamda Özel Saray Anadolu Lisesi öğrencileri, herkesi duygulandıran bir çalışmayı imza attı. Okul bahçesinde toplanan 100’ün üzerinde öğrenci Türk bayrağı açıp bedenleri ile ‘Afrin’ yazdı ve hep bir ağızdan ‘Komando Andı’nı okuyarak ilçeyi inletti. Bu anlar ise izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Kaynak: İHA