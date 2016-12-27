Öğrenciler Halep için kermes düzenledi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileri ile Türk Kızılayı tarafından, insanlık dramının yaşandığı Halep'ten tahliye edilen sivillere yardım ulaştırmak amacıyla kermes düzenledi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik yerleşkesinde "Tut Kardeşinin Elini" sloganıyla yapılan ve gelirinin Haleplilere gönderileceği kermese, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, "Kermesten elde edilecek gelirden Halep’te mağdur olan Müslüman kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgedeki bütün mülteciler istifade edecek. Bu projenin, toplumun diğer kesimlerine de örnek olmasını ümit ediyorum." dedi.