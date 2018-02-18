Kocaeli’nin Körfez içesinde bulunan İgsaş Ortaokulu Okul Müdürü Murat Dumansız'ın fikri ile ortaya çıkan “Sevgi Yumağı” projesine öğrenciler büyük destek verdi. Projede bir araya gelen öğrenciler, üç öğretmeninin önderliğinde ilk olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlar için battaniye, atkı, bere ve yorgan örmeye başladı. “İlmeklerimiz can bulsun! İyiliklerimiz sonsuz olsun” sloganıyla okuldaki boş zamanlarda iğne, tığ gibi örgü malzemelerini kullanmadan elleri ile ördükleri el emeği göz nuru örgülerini kimsesiz çocuklara, sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşlara ve huzurevinde kalan yaşlılara hediye ediyorlar.

Öğrenciler, Afrin'deki kahramanlara atkı, bere örüyor

Ders aralarında yaptıkları örgülerle yetinmeyen öğrenciler, gönüllü olarak ders sonlarında ve haftasonları da okulda bir araya gelerek örgü örmeye devam ediyorlar. İlk başlarda kendi harçlıklarından arttırdıkları paralarla aldıkları iplerle örgü yapan öğrencilere vatandaşlar da destek verdi. Yaptıkları örgüler ile birçok ihtiyaç sahibinin duasını alan öğrenciler, bir firmadan ücretsiz alacakları iplerle de Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Operasyonu’nda görev yapan Mehmetçikler için yorgan, atkı ve bere örmeye başladı.

“Afrin’deki Mehmetçiğimiz için de yorgan ve bere örüyoruz”

Öğretmenleri tarafından düzenlenen proje ile ihtiyaç sahipleri için çabaladıklarını söyleyen öğrenciler, şimdi ise Afrin’deki Mehmetçik için örgü ördüklerini belirterek, “Burada ihtiyacı olan kardeşlerimize, abilerimize, ablalarımıza, teyzelerimize atkılar, şapkalar, bereler ve battaniyeler örüyoruz. İlk başta bu işi nasıl yapacağımızı bilmediğimiz için çok şaşırdık. Sonra yaptıkça, nasıl yapıldığını öğrendik. Ben bunları evde ve okulda boş kalan zamanlarımızda yapıyoruz. Ayrıca Afrin’deki Mehmetçiğimiz için de yorgan ve bere örüyoruz. Mehmetçiğimiz orada bizler için savaşıyorlar. Allah yardımcıları olsun öncelikle. Teşekkür ediyoruz onlara buradan” dediler.

“Kendi harçlıklarından arttırdıkları paralarla aldıkları iplerle yaptılar”

Projeye öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için başladıklarını söyleyen Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Hümeyra Çalman, “İlk olarak bu projeye çocukların yardımlaşma duygularını geliştirmek için başladık. Çocuklar bu ördükleri boyunlukları, battaniyeleri kendi harçlıklarından arttırdıkları paralarla aldıkları iplerle yaptılar. İlk önce huzurevlerine, yardıma muhtaç çocuklara, köy okullarına, özel eğitim okullarına hediye ederek başladık. Sonra başlattığımız bu projeye askerlerimizle devam edeceğiz. Bir firma kamuflaj ipleri vermek için söz verdi. İlk fırsatta askerilerimiz için de boyunluklar, battaniyeler örmeye başlayacağız. Askerlerimize göndermek istediğimiz bu hediyelerimiz için çeşitli bağlantılar kurmaya çalışıyoruz. Biz bu proje ile öğrencilerimizin vefa duygusunu, barışı, sevgiyi öğrenmesini istiyoruz. Çok da hevesliler, çok isteyerek yapıyorlar” diye konuştu.

“İğne kullanmadan elle örebiliyoruz istediğimiz şeyleri”

Sosyal sorumluluk projelerinin giderek büyüdüğünü, velilerden ve vatandaşlardan gelen desteklerin arttığını belirten Hümeyra Çalman, “Burası bir ortaokul. Bu yüzden iğne kullanırsak tehlikeli olabileceğini düşünerekten ip arayışı içerisine girdik. Daha sonra bu iplere rastlayınca çok hoşumuza gitti. İğne kullanmadan elle örebiliyoruz istediğimiz şeyleri. Tığ, şiş gibi şeylerin okulda tehlikeli olabileceğinden bu iplerle projemize başlamaya karar verdik. Öğrenciler de çok beğendiler. Ellerinde taşıyabiliyorlar. İğne gibi tehlikeli bir durum yok ortada. Çok da büyük bir zevk alıyor öğrenciler. Hatta ipleri kapışıyorlar adeta. İlk başta biz sosyal sorumluluk projesi olarak başladığımız için kendileri para biriktirdiler. Biz de bir kumbara yaptık. Bazen 25 kuruş attılar, bazen bir lira, bazen ise harçlıklarından arttırdıkları beş lirayı attılar kumbaraya. Ardından bize dışarıdan yardım eden insanlar oldu. Velilerimizin de çok desteği oldu ve daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürümüz bize destek oldu. Sırasıyla böyle projemiz yavaş yavaş büyüdü” şeklinde konuştu.

“Onların böyle sosyal sorumluluk projelerine destek olması biz büyüklerini mutlu ediyor”

Örgü atölyesindeki öğrencileri ziyaret eden Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan ise, öğrencilerin yaptığı çalışmaların gurur verici olduğunu ifade ederek, “Öğrencilerimizin her şeyden önce milli ve yerli değerlere bağlı olarak yetişmesi, onların böyle sosyal sorumluluk projelerine destek olması biz büyüklerini oldukça mutlu ediyor. Bu konuda İgsaş Ortaokulumuzda yapılan bu çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Bunlarla ilgili yönetici ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Sevgili yavrularımızın ellerine, emeklerine sağlık. Onlar burada doğudaki askerlerimizi düşünüyorlar. Çocuklarımız ihtiyaç sahibi insanları önemsiyorlar. Dediğim gibi bu bizi çok mutlu etti, her şeyden önce öğrencilerimizin hepsini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA