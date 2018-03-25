Öğrenciler Afrin şehitleri için 49 fidan dikti

Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Orman Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği KYK hatıra ormanları etkinlikleri çerçevesinde, "Her KYK'lı Bir Fidandır" sloganıyla Afrin şehitleri anısına çam fidanı dikildi.

Erzincan-Sivas karayolu üzerindeki KYK hatıra ormanı alanında düzenlenen etkinliğe 200 öğrenci katıldı.

Suriye'nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 49 askerin isimlerinin bulunduğu çam fidanları toprakla buluşturuldu.

Afrin şehitlerinin isimleri tek tek okunurken öğrenciler, "Burada" diye bağırdı. Etkinlikte 2 bin çam fidanı daha dikildi.

Ağaç, orman sevgisi ve yeşilin yaşatılması konusunda gençlerde farkındalık oluşturmanın amaçlandığı etkinlikle, KYK yurtlarında kalan öğrenci sayısı kadar ağacın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: DHA