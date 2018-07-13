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Öğrenciden 15 Temmuz şehitleri anısına 1 liralardan Türk bayrağı

Yozgat'ta öğrenci Alperen Ertuğrul, 15 Temmuz şehitleri anısına biriktirdiği 249 özel 1 liralık madeni parayla 249 şehit anısına Türk bayrağı yaptı.

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Öğrenciden 15 Temmuz şehitleri anısına 1 liralardan Türk bayrağı

Yozgat'ta 8. sınıf öğrencisi Alperen Ertuğrul, bakkal, market ve fırınlarda yaptığı alışverişlerde 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına bastırılan 1 liraları biriktirdi.

15 Temmuz darbe girişiminin 2. yılı nedeniyle her şehit anısına 1 lira yerleştirerek 249 lira ile Türk bayrağı oluşturdu.

"Madeni paraları biriktirmeye devam edeceğim"

Üniversiteye kadar özel madeni para biriktirmeye devam edeceğini belirten Ertuğrul, yaptığı alışverişte 15 Temmuz şehit ve gaziler anısına bastırılan 1 lirayı gördüğünde çok şaşırdığını ve ilgisini çektiğini ifade etti.

Daha sonra bunları toplamaya başladığını anlatan Ertuğrul, "Market ve fırından alışveriş yaptığımda kasiyerlere 15 Temmuz 1 lirasının olup olmadığını soruyordum. Kasiyerler de ellerinde olanı bana para üstü olarak veriyorlardı. Yaklaşık bir yılda 320 adet topladım. Bu paralarla da 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler anısına ve her şehidi temsilen 249 paradan oluşan Türk bayrağı yaptım" diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: yozgat, Tür bayrağı, 15 temmuz şehitleri
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