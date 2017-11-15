  • 15 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi

Sancaktepe'de bir öğrenci yurdunda kalan ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alınan 45 öğrenciden birçoğu taburcu edildi.

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Öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi

Abdurrahmangazi Mahallesi Ravza Caddesi'nde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Mahmut Celaleddin Ökten Erkek Öğrenci Yurdu'nda akşam yemeğinden sonra bazı öğrencilerde mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine yurda sağlık ekipleri sevk edildi.

Yurttaki öğrencilerden 45'i, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 112 Acil Servis ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu kişilerin birçoğunun taburcu edildiği, diğerlerinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öğrencilerin akşam yemeğinde bulgur pilavı, tavuk eti, makarna ve ciğer yediği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: sancaktepe, öğrenci yurdu, gıda zehirlenmesi
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