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Buradasınız : » » Öğrenci servisi şoförüne silahlı saldırı

Öğrenci servisi şoförüne silahlı saldırı

İstanbul'da öğrenci servisinin şoförü silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan şoför tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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Öğrenci servisi şoförüne silahlı saldırı

Kağıthane'de öğrencileri okula bırakan servis şoförü hareket halindeyken silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda servis sürücüsü hayatını kaybetti.

Eski bir husumete dayandığı belirtilen saldırının ardından polis kaçan saldırganları arıyor.  

TRT HABER

Etiketler: öğrenci servisi, kağıthane, İstanbul
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