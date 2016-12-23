Öğrenci servisi şarampole devrildi: 12 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu 12 öğrenci yaralandı.

Çal Mahallesi'nden ilçe merkezindeki ilkokul ve ortaokula öğrenci taşıyan Mehmet Var'ın kullandığı öğrenci servisi, yoldaki buzlanma nedeniyle şarampole devrildi.

Kazada yaralanan araçtaki öğrencilerden Ayşe ve Zeynep Demir, İsmail Aker, Fatmanur Kök, Kamilenur Sezgin, Nuh, Yusuf ve Büşra Akçay, Eren Bilgin, Hasan Ulki Var, Muhammet Ali Bedir ve Beyza Nur Çakır, 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA