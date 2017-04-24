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Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 18 yaralı

Adana'da, lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün otomobille çarpışması sonucu biri ağır 18 öğrenci yaralandı.

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Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 18 yaralı

Alınan bilgiye göre, İsmail Kulak Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Taştan idaresindeki 01 S 2566 plakalı servis minibüsü, Mithat Özsan Bulvarı Kayıkhane kavşağında, Mine Çürük'ün kullandığı 01 DYT 78 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan servis aracı refüjdeki ağaca çarptıktan sonra durdu.

Kazada yaralanan 18 öğrenci ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedavi altına alınan 14 yaşındaki Ömer Faruk Tatar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından araç sürücüleri, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. AA

Etiketler: kaza, Adana
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