Öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı

Başkentte öğrenci servisi ile bir minibüsün karıştığı trafik kazasında 10'u öğrenci 14 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi 926'ıncı Cadde'deki yol ayrımında, içinde 18 öğrencinin bulunduğu Nuri Göçmen (59) idaresindeki 06 C 4599 plakalı servis minibüsü, Onur Y. (17) idaresindeki 60 HV 746 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle öğrenci servisi yan yattı. Servisteki 18 öğrenciden 10'nu yaralandı. Minibüste bulunan 4 kişi de ağır yara aldı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.