Öfkeli boğa rakibinin sahibine saldırdı

Murgul’un Özmal köyünde, Özmal Köyü Geliştirme ve Kalkındırma Derneği tarafından geleneksel boğa güreşleri, kültür ve sanat festivali düzenlendi.

Boğa, rakibinin sahibine saldırdı

Çevre illerden getirilen 80 boğa, güreştirildi. Yoğun ilginin olduğu güreşler kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Güreşleri bölgeye gelen çok sayıda kişi heyecanla izledi.

Güreş alanında bir boğa, rakip boğanın sahibine saldırdı. Boynuz darbesiyle yere düşen ve ezilme tehlikesi geçiren boğa sahibinin yardımına çevredekiler koştu. Boğa sahibinin hafif yaralandığı o anlar da kameraya yansıdı. Öfkeli boğanın sakinleştirilmesiyle güreşler kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: DHA