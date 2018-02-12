Off-road tutkunlarından Zeytin Dalı Harekatı'na destek

İlçe merkezinde bir araya gelen off-road tutkunları, Türk bayrakları ile süsledikleri araçlarıyla şehir turu atarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Konvoydakiler, daha sonra Karadiken Mahallesi yakınlarındaki çamurlu parkurda gösteri yaptı.

Ardından, Beyşehir Gölü kıyısına gelen sürücüler, çamurlanan araçlarıyla göl sularına girdi. Sürücüler, gösterilerini burada da sürdürmek isteyince ilginç görüntüler oluştu. Suda mahsur kalan bazı araçlar traktör yardımıyla kurtarıldı. Kıyıda çamura saplanan bazı araçlar ise diğer arazi araçları yardımıyla çıkartıldı.

Kaynak: AA