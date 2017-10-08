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Odun yüklü kamyon şarampole uçtu: 2 yaralı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde odun yüklü bir kamyon şarampole devrildi.

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Odun yüklü kamyon şarampole uçtu: 2 yaralı

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Dirgine Karadere bölgesinde ormanlık alanda kaza meydana geldi.

Recep D. idaresindeki 67 NY 075 plakalı odun yüklü kamyon, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Şoför Recep D. ve yanındaki yolcu Yahya S., araçtan atlayarak kazadan yaralı kurtuldu. 30 metreden uçan kamyon hurdaya döndü. Odunlar ise çevreye saçıldı.

Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü timi olay yerinde yaralılara müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yahya S. ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 

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