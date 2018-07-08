ODTÜ'den "pankart" açıklaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, mezuniyet töreninde taşınan pankartla ilgili açıklama yaptı.

ODTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, üniversitede her yıl olduğu gibi bu yıl da mezun olan öğrencilerin, diploma töreninde bine yakın pankart ve benzer görsel malzemeyle görüşlerini ve mesajlarını dile getirdikleri belirtildi.

Sosyal duyarlılıklarını öne çıkaran, toplumun güncel konularına değinen bu mesajların, çocuk cinayetlerinden mesleklerle ilgili mizahi yorumlara kadar geniş bir yelpazeye yayıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu konuda üniversitemizin genel prensibi ifade özgürlüğü olmakla birlikte, bunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen sınırlamalar dahilinde kullanılmasıdır. Bu kapsamda devlet büyükleri, kamu görevlileri ve tüm şahısların şöhret ve haklarının korunması gerekmektedir.

Buna aykırı durumların kabul edilmesi mümkün değildir. Böyle durumların olmaması için üniversitemizin akademik ve idari yapıları gerekli süreçleri hassasiyetle yürütmektedir.

Buna rağmen 6 Temmuz 2018 günü yapılan diploma töreninde bazı pankartların bu haklara müdahale anlamına gelebilecek ifadeler taşıdığı üzüntüyle sonradan fark edilmiştir. Bu durumla ilgili üniversitemizde inceleme ve değerlendirmeler derhal başlatılmıştır ve devam etmektedir."

Öte yandan törende dereceye girerek mezun olan öğrencilere sertifikalarının ve diplomalarının rektör ve dekanlarca verilmesi sırasında bazı istenmeyen olayların meydana geldiği ifade edilen açıklamada, mezun durumunda olmayan ve üniversiteyle ilişkisi bulunmayan kişilerin de dahil olduğu bir grubun, gerek stadyum içinden gelerek gerekse seyircilerin bulunduğu kısımdaki parmaklıklardan atlayarak diploma verilen platformun önünde pankart açtığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu grubun törenin düzenini uzun süre bozan gösterileri nedeniyle güvenlik personeli sadece pankartları almak istemiştir. Bunun üzerine meydana gelen arbede güvenlik personelimizin ve mezunlarımızın sağduyulu yaklaşımıyla kısa sürede yatıştırılmış olsa da törene katılan tüm bileşenlerimiz için son derece üzüntü verici olmuştur.

Ülkemizi ulusal ve uluslararası alanda her zaman başarıyla temsil eden ve ülkemizin gururu olan üniversitemizin mezunlarının başarılarının aileleriyle coşkuyla kutlandığı ve hepimiz için özel bir yeri olan diploma törenimizde yaşanan bu tatsız olaylardan dolayı üzüntü duyuyoruz ve yaşananları hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz."

Kaynak: AA

