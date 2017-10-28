ODTÜ'den geçecek yol ağaçlandırılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ODTÜ Rektörlüğü ile imzalanan protokol kapsamında yapımı süren Bilkent Şehir Hastanesi Kampüsü'ne ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla açılacak yol için kesilen ve nakledilen 3 bin 697 ağacın yerine yaklaşık 18 bin fidan ve ağaç dikilecek.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Vedat Üçpınar, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in "Protokolde iki katı ağaç dikimi öngörülmesine rağmen biz 4 katından fazla dikeceğiz." sözü doğrultusunda temin çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Ömrünü dolduran, cılız ve az yapraklı 3 bin 400 ağacı kestiklerini, taşınabilir durumdaki 297 ağacı da naklettiklerini belirten Üçpınar, Rektörlükle koordineli yürütülen çalışmalar doğrultusunda ağaç temin ettiklerini duyurdu.

Üçpınar, şunları kaydetti:

"Başladığımız temin çalışmalarının ardından ilk etapta 14 bin 900 ağaç ve fidanı, parti parti ODTÜ Rektörlüğüne teslim ediyoruz. Arazideki taşlı bölgeye 8 bin Toros sediri, bin 500 meşe, bin dişbudak, yolun her iki tarafında Büyükşehir Belediyesi sınırlarında kalan kısıma 8 metre aralıklarla bin 200 çınar, yine yolun her iki tarafında Büyükşehir Belediyesi sınırlarında kalan kısmına 3 metre aralıklar halinde 3 bin 200 iğde dikilecek.

Bu protokolde, yol için kesilen veya nakledilen ağaçların iki katı yeni ağaç dikimi öngörülmüştü ancak Başkanımız Melih Gökçek'in de talimatlarıyla, biz bunun katbekat fazlasını dikmek için çalışmalara başladık. Bu kapsamda Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Rektörlük ve bizim uzmanlarımızın da tespit tutanakları doğrultusunda kesilen veya nakledilen toplam 3 bin 697 ağacın yerine yine tutanakla 18 bine yakın yeni ağaç dikimi gerçekleştireceğiz. Hepsi de Rektörlüğün belirlediği yerlere onaylı şekilde dikilecek."

Kaynak: AA