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ODTÜ'de pankartlı hakarete 4 tutuklama

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) mezuniyet töreninde hakaret içeren pankart taşınmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

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ODTÜde pankartlı hakarete 4 tutuklama

ODTÜ'nün mezuniyet töreninde taşınan ve seçmene hakaret içeren pankartla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanan şüphelilerden pankartı taşıyan D.C.Y., B.A. ve F.E.D. ile pankartı hazırladığı tespit edilen Ö.K. tutuklandı. Pankartı bastığı belirlenen Ş.D. ise serbest bırakıldı.

ODTÜ'de 6 Temmuz günü yapılan diploma töreni sırasında seçmene hakaret içeren pankart taşınmasıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
 

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