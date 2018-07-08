ODTÜ pankart rezaletinde şüpheli sayısı 5'e çıktı

Orta Doğu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) mezuniyet töreninde taşınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren pankarta ilişkin soruşturmada 2 kişi daha gözaltına alındı.
- ODTÜ mezuniyet töreninde pankart rezaleti
- ODTÜ mezuniyet törenindeki pankart rezaletine 3 gözaltı
- ODTÜ'den "pankart" açıklaması
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, ODTÜ'de 6 Temmuz günü yapılan diploma töreni sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren pankartı taşıyan 3 kişi gözaltına alınmıştı.
Soruşturmayı sürdüren ekipler, pankartı hazırlattığı belirtilen Ö.K. ile söz konusu pankartı bastığı öne sürülen Ş.D'yi gözaltına aldı.
Böylece olayla ilgili gözaltı sayısı 5'e yükseldi.
Kaynak: AA