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ODTÜ pankart rezaletinde şüpheli sayısı 5'e çıktı

ODTÜ'deki mezuniyet töreninde taşınan pankartla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan açılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüpheli sayısı 5'e yükseldi.

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ODTÜ pankart rezaletinde şüpheli sayısı 5e çıktı

Orta Doğu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) mezuniyet töreninde taşınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren pankarta ilişkin soruşturmada 2 kişi daha gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, ODTÜ'de 6 Temmuz günü yapılan diploma töreni sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren pankartı taşıyan 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturmayı sürdüren ekipler, pankartı hazırlattığı belirtilen Ö.K. ile söz konusu pankartı bastığı öne sürülen Ş.D'yi gözaltına aldı. 

Böylece olayla ilgili gözaltı sayısı 5'e yükseldi.  

Kaynak: AA

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