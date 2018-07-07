ODTÜ mezuniyet töreninde pankart rezaleti

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) gerçekleşen mezuniyet töreninde bir grup öğrenci çeşitli pankartlar açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren kesime ağır hakaret niteliğinde olan pankartlar tepki çekti.
Hayvan figürlü “Tayyipler Alemi” pankartı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy veren seçmen kastedilerek üstünde hayvan figürlerinin bulunduğu “Tayyipler Alemi” pankartlarına vatandaşlar sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.
Görüntüler sosyal medyanın gündemini sarsarken, hakaret skandallarının failleri hakkında gereğinin yapılması istendi.
Kaynak: TRT Haber