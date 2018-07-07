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ODTÜ mezuniyet töreninde pankart rezaleti

ODTÜ'nün 2017-2018 mezuniyet töreninde yine pankart skandalı yaşandı. Bazı öğrenciler mezuniyet törenini siyasal şova çevirdi.

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ODTÜ mezuniyet töreninde pankart rezaleti

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) gerçekleşen mezuniyet töreninde bir grup öğrenci çeşitli pankartlar açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren kesime ağır hakaret niteliğinde olan pankartlar tepki çekti.

Hayvan figürlü “Tayyipler Alemi” pankartı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy veren seçmen kastedilerek üstünde hayvan figürlerinin bulunduğu “Tayyipler Alemi” pankartlarına vatandaşlar sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.

Görüntüler sosyal medyanın gündemini sarsarken, hakaret skandallarının failleri hakkında gereğinin yapılması istendi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: pankart, ODTÜ mezuniyet töreni, Odtü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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