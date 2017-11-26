"Obruklu köy"ün sakinleri taşınmayı bekliyor

Çankırı'da, çevresinde yer sarsıntılarına bağlı derin çukurlar oluşan ve bu yüzden tedirgin şekilde yaşayan İnandık köyü sakinleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) alınan karar doğrultusunda yeni köy yerine taşınmayı bekliyor.

Merkeze bağlı İnandık köyü çevresinde ilk olarak 2015 yılında yer sarsıntılarına bağlı olarak oluşan 15 metre derinliği bulan obruklar nedeniyle vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Arazilerinin incelenmesini isteyen 66 haneli, yaklaşık 150 kişinin yaşadığı köyün sakinleri, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğüne başvurdu.

AFAD tarafından arazinin incelenmesi ve köyün altında da boşluklar oluştuğunun tespiti üzerine köyün taşınması kararı alındı. Köyün 1,5 kilometre uzağında kurulması planlanan yeni arazide 65 konut, 47 ahır için hak sahipliği oluşturuldu.

"Deprem gibi sallıyor, çok ses yapıyor"

Köy sakinlerinden Ali Araç ise sarsıntılar nedeniyle evlerinde sürekli çatlaklar oluştuğunu, köylerinin daha güvenli bir yere taşınacağından dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Köyde meydana gelen sarsıntıları ilk başlarda deprem sandıklarını belirten Araç, "Çevremizdeki köyleri arıyoruz, onlar 'Bizde bir şey yok' diyor. Sonunda sarsıntıların çökmeler sonucunda meydana geldiğini anladık. Deprem gibi sallıyor, çok ses yapıyor." dedi.

Araç, köye gelen mühendislerin kendilerine köyün altının tamamen boş olduğunu ve burada oturmalarının risk oluşturduğunu söylediklerini vurgulayarak, şimdi yeni yapılacak yerleşim yerine taşınmayı beklediklerini sözlerine ekledi.