'Nusret-2017 Davet Tatbikatı' sona erdi

Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO ve Türkiye'den Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki yüzer ve uçar birliklerle, çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katıldığı "Nusret-2017 Davet Tatbikatı" tamamlandı.

Tatbikata, Türkiye'den 6 mayın avlama gemisi, birer komuta-kontrol gemisi (mayın-dökücü), fırkateyn, karakol gemisi, helikopter, mayın toplama botu, Sualtı Savunma Görev Timi, Sahil Güvenlik Botu, AUV (Otonom İnsansız Sualtı Aracı) Timi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından görev uçuşu için iki uçak ve 1C-130 nakliye uçağı katıldı.

NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (SNMCMG-2) kapsamında ise İngiltere'den birer komuta-kontrol gemisi ve mayın avlama gemisi, İtalya, Yunanistan ve Türkiye'den birer mayın avlama gemisi ile Bulgaristan'dan bir mayın tarama gemisi olmak üzere toplam 6 gemi, Bulgaristan'dan bir mayın avlama gemisi, Katar ve Yunanistan'dan Patlayıcı Maddeleri Etkisiz Hale Getirme (EOD) Timleri, Azerbaycan, Cezayir, Katar, Romanya, Slovenya ve Pakistan'dan toplam 11 gözlemci ve Romanya'dan iki karargah subayı katılım sağladı.

Mayın harbi konusunda uluslararası bir tatbikat olan Nusret Davet Tatbikatları'nda müteakip yıllarda daha yoğun şekilde insansız su altı araçlarının kullanımı öngörülüyor.

Su üstü ve hava vasıtalarınca denize mayın döküldü

Tatbikatta eğitim mayınlarının, su üstü ve hava vasıtaları tarafından denize dökülüşü gerçekleştirildi.

Mayınlar, milli imkanlarla tersanelerde inşa edilen ve 2017 yılında envantere giren modern ve gelişmiş TCG Bayraktar Gemisi ve C-130 nakliye uçağı tarafından başarılı bir şekilde döküldü. Faaliyet TCG Bayraktar'ın ilk mayın döküş tecrübesi oldu.

TCG Bayraktar sahip olduğu imkan ve kabiliyetleriyle Mayın Filosu Komutanı'nın da iştirakiyle komuta kontrol gemisi görevini de yürüterek tatbikata ev sahipliği yaptı.

Çanakkale Boğaz Komutanlığı Nara Askeri Limanı ve Nara Kalesi'nde ilk kez sergi, sunum ve fiili gösterimler icra edildi. Yerli savunma sanayinin mayın harbi teknolojileri ve insansız su altı teknolojileri konusundaki proje ve ürünlerinin katılımcı, gözlemci ülkelere tanıtılmasını, bilgi ve fikir alışverişinde bulunulmasını hedefleyen etkinlik, bu yıl ilk kez bir tatbikat kapsamında gerçekleştirildi.

Denize dökülmüş olan eğitim mayınları sınıfında dünyanın en iyileri arasında yer alan mayın avlama gemileri tarafından tespit, teşhis ve eğitim mayınlarının toplanması faaliyetleri icra edildi. Mayın avlama gemilerine ilave olarak görev icra eden EOD (explosive ordnance disposal-patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi) timler tarafından mayınların tespit, teşhis ve imha eğitimleri bu yıl ilk kez çok sığ sularda gerçekleştirildi.

Çanakkale Mecidiye kampında Türkiye'den SAS'lar, Yunanistan ve Katar'dan patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi timleri (Explosive Ordnance Disposal EOD) tespit, teşhis ve imha eğitimleri icra edildi.

Gemilerin Çanakkale Nara İskelesi'ne aborda olmaları ile birlikte tatbikatın seyir safhası faaliyetleri sona erdi.

Kaynak: AA