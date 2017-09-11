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Buradasınız : » » Nusaybin'de silah ve mühimmat bulundu

Nusaybin'de silah ve mühimmat bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının devam ettiği mahallede silah ve mühimmat bulundu.

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Nusaybinde silah ve mühimmat bulundu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sona ermesinin ardından sokağa çıkma yasağının devam ettiği Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıların imha çalışmaları sürüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Fırat Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarda 11 uzun namlulu silah,15 el bombası, 38 şarjör, 8 hücum yeleği, yaklaşık bin 100 fişek, telsiz, üzerinde kan bulunan 2 kıyafet, 4 çanta, 2 çuval ve kumaşa sarılı, ucunda mermi çekirdeği bulunan ip ele geçirildi.

Bölgede güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor.

Nusaybin'de huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla geçen yıl düzenlenen Atmaca-7 Operasyonu nedeniyle 14 Mart 2016'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 25 Temmuz 2016'da 6 mahalle hariç kısmen kaldırılmıştı.

Etiketler: Nusaybin, silah, mühimmat
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