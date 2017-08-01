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Nusaybin'de patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce 6 tüp ile bir bidona tuzaklanan patlayıcı ile mühimmat bulundu.

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Nusaybinde patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce 6 tüp ile bir bidona tuzaklanan patlayıcı ile mühimmat bulundu.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede sokağa çıkma yasağının devam ettiği Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde terör örgütü PKK mensuplarınca tuzaklanan patlayıcıların tespit edilerek imha edilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bu ay yürütülen çalışmalarda teröristlerce 6 tüp ve bir bidona tuzaklanan el yapımı patlayıcı ile havan bulundu.

Patlayıcılar uzman ekiplerce kontrollü şekilde imha edildi.

Nusaybin'de huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla geçen yıl düzenlenen Atmaca-7 Operasyonu nedeniyle ilçede 14 Mart 2016'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 25 Temmuz 2016'da 6 mahalle hariç kısmen kaldırılmıştı. 

Etiketler: Mardin, Nusaybin, PKK
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