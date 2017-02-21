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Nusaybin'de çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının sürdüğü mahallede çok sayıda el yapımı patlayıcı ve mühimmat bulundu.

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Nusaybinde çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının sürdüğü mahallede çok sayıda el yapımı patlayıcı ve mühimmat bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçede sokağa çıkma yasağının sürdüğü Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcıların imhası ile saldırılarda tahrip olan binaların yıkım çalışması devam ediyor.

Polis ekiplerinin Dicle Mahallesi'ndeki çalışmalarında biri büyük 3 tüp ve 5 fitil ateşlemeli boru tipi el yapımı patlayıcı ile 7 havan mühimmatı, 5 launcher, top mühimmatı, tüfek bombası ve el bombası tespit edildi.

Tespit edilen patlayıcı ve mühimmatlar kontrollü bir şekilde imha edildi.

Nusaybin ilçesinde huzur ve güvenliğin tesis edilmesi amacıyla başlatılan Atmaca-7 Operasyonu'nun ardından 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 25 Temmuz'da 6 mahalle hariç kısmen kaldırılmıştı.  AA

Etiketler: Mardin, Nusaybin, patlayıcı, mühimmat, PKK
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