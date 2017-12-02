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Nusaybin'de çok sayıda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kırsal alanda çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı ile iletişim malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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Nusaybinde çok sayıda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinin kırsal alanında 29 Kasım'da terör operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, 9 uzun namlulu silah, tabanca, 110 kilogram patlayıcı, 15 roket mühimmatı, 2 havan mühimmatı, 8 el bombası, 4 şarjör, 5 bin 200 fişek, 18 roketatar sevk fişeği, elektrikli fünye irtibatlı 250 gram patlayıcı, çok sayıda fünye, 100 metre infilaklı ve saniyeli fitil, 5 elektronik devre düzeneği, telsiz, 4 dürbün, çok sayıda iletişim malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi. Malzemelere incelenmek üzere el konuldu.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edilecek. 

Kaynak: AA

Etiketler: teröristler, terör örgütü, PKK, Nusaybin, Mardin
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