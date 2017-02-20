Nusaybin'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 11 Şubat'ta Nusaybin ilçesinin Büyükkardeş, Küçükkardeş, Akarsu, Yavruköy, İlkadım ve Kuruköy, Ömerli'nin Sulakdere ve Aytepe ile Artuklu'nun Yardere ve Ahmetli mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma ve emniyet unsurlarınca başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir" operasyonu sürdürülüyor.

Nusaybin ilçesine bağlı Kuruköy'de tespit edilen teröristlere yönelik operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi. Böylece bugün operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2'ye, operasyon süresince de 4'e yükselmiş oldu.

Öte yandan, polis ve jandarma ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda ortaya çıkarılan bir sığınak imha edildi. Bölgede operasyon sürüyor.

Operasyonda, 17 Şubat'ta Koruköy Mahallesi'nde çıkan çatışmada terör örgütünün 2 üst düzey mensubu uzun namlulu silahları ile ölü ele geçirilmişti.

Etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarından 2'sinin PKK'nın sözde Türkiye sorumlularından "Behzat" ve yardımcısı "Rojhat" kod adlı teröristler olduğu, bu teröristlerin batı illerinde düzenlenen terör saldırılarını organize ettiği, yapılan incelemelerde asker ve polis noktalarında saldırı için keşif yaptığı belirlenmişti.

"Behzat" kod adlı teröristin, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın yakın korumalığını yaptığı, en önemli ve güvendiği isimlerin başında yer aldığı tespit edilmişti. AA