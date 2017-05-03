Nusaybin'de 2 terörist ölü ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik nisan ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 2 teröristin ölü ele geçirildiği, 9 el yapımı patlayıcının bulunduğu bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Nusaybin'de PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca gizlenen ve tuzaklanan patlayıcıların tespit edilerek imha edilmesi amacıyla arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirildiği belirtildi.

Geçen ay yapılan aramalarda teröristlere ait 9 el yapımı patlayıcı bulunduğu, 2 teröristin ölü ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğü kaydedildi.