Nusaybin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 12 Şubat'ta Nusaybin ilçesinin kırsalında, sözde "Ömeryan bölgesi"nde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir Operasyonu"nun devam ettiği bildirildi.

Operasyonda, Doğanlı Mahallesi'nde, terör örgütünün 2 üst düzey mensubunun uzun namlulu silahları ile etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, ayrıca çok sayıda patlayıcı ve örgütsel döküman da ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonların kararlıkla devam edeceği vurgulandı. AA