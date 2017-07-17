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Nusaybin'de 11 kırsal mahalledeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 11 kırsal mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağının sona erdiği bildirildi.

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Nusaybinde 11 kırsal mahalledeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 11 kırsal mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağının sona erdiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kırsal alanda faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakların tahrip edilmesi amacıyla Taşköy, Üçköy, Güzelsu, Yakınca, Bahminin, Dağiçi, Dibek, Düzce, Gürün, Eskihisar ve Üçyol mahallelerinde 10 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatıldı.

Bölgedeki operasyonların tamamlandığı belirtilen açıklamada, 11 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağının saat 06.00 itibarıyla kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşlara, can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür edildi.

Etiketler: sokağa çıkma yasağı, PKK, Nusaybin, Mardin
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