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Nusaybin ve Ömerli'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin Nusaybin ve Ömerli'ye bağlı iki mahallede terör örgütü PKK'ya gerçekleştirilen operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

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Nusaybin ve Ömerlide sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak ve barınakların bulunarak tahrip edilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon düzenlenen bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince saat 08.00 itibarıyla Ömerli ilçesine bağlı kırsal Kovanlı Mahallesi ve Nusaybin'e bağlı kırsal Doğanlı Mahallesi'nde ilan edilen sokağa çıkma yasağının 23.00 itibarıyla kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşlara söz konusu yasağa gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür edildi.

Kaynak: AA

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