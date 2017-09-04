Nusaybin ilçesi kırsalında sokağa çıkma yasağı

Mardin’in Nusaybin ilçesi kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik başlatılan operasyonlara ilişkin yazılı açıklamada bulunan Mardin Valiliği, pazartesi gününden başlayarak ikinci bir emre kadar Nusaybin kırsalı Akarsu sınırında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin Valiliği’nce yapılan açıklamada; "Nusaybin İlçesi kırsal alanında bulunan BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakları tahrip etmek maksadıyla operasyon icra edilecektir.Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince; 4 Eylül 2017 Pazartesi günü saat: 01:30 itibari ile İlimiz Nusaybin İlçemiz kırsalında bulunan; Akarsu Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir.” ifadeleri yer aldı.